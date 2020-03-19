Healthcare
March 19, 2020 / 5:07 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Esker FY Net Income Up At 9.7 Million Euros

1 Min Read

March 19 (Reuters) -

* FY SALES EUR 104.2 MILLION VERSUS EUR 86.9 MILLION YEAR AGO

* FY INCOME FROM OPERATIONS EUR 12.4 MILLION VERSUS EUR 11.6 MILLION YEAR AGO

* FY NET INCOME EUR 9.7 MILLION VERSUS EUR 8.8 MILLION YEAR AGO

* OUTLOOK 2020: REAFFIRMS ITS CONFIDENCE IN ACHIEVING DOUBLE-DIGIT GROWTH OBJECTIVES

* ON CORONAVIRUS: MAY REVISE ITS FORECASTS DEPENDING ON DEVELOPMENT OF THE SITUATION

* ON CORONAVIRUS: ESKER HAS TAKEN ALL NECESSARY MEASURES TO GUARANTEE CONTINUITY OF ITS SERVICES

* ON CORONAVIRUS: ESKER’S BUSINESS MODEL WILL LIMIT THE NEGATIVE EFFECTS OF SITUATION CAUSED BY THE VIRUS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below