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BRIEF-ESL Partners Lp Says On April 20, Delivered Letter To The Board Sears Holdings Corp
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April 23, 2018 / 12:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-ESL Partners Lp Says On April 20, Delivered Letter To The Board Sears Holdings Corp

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Sears Holdings Corp:

* ESL PARTNERS LP SAYS ON APRIL 20, DELIVERED LETTER TO THE BOARD SEARS HOLDINGS CORP - SEC FILING

* ESL PARTNERS - ESL‘S LETTER PROPOSED THAT SEARS HOLDINGS’ BOARD CONSIDER DIVESTURE OF ALL OR A PART OF ITS RIGHTS TO KENMORE BRAND NAME, RELATED ASSETS

* ESL PARTNERS LP SAYS PROPOSAL ALSO INCLUDED NON-BINDING INDICATION OF INTEREST TO ACQUIRE SHIP AND PARTS DIRECT FOR $500 MILLION

* ESL PARTNERS-PROPOSAL ALSO NOTES, IF SEARS BELIEVED IT WOULD BE HELPFUL, WOULD BE PREPARED TO SUBMIT PROPOSAL TO ACQUIRE ALL OR PORTION OF KENMORE Source text: (bit.ly/2vCezTA) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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