Healthcare
March 30, 2020 / 10:05 PM / in an hour

BRIEF-Esperion Announces Commercial Availability Of Nexletol Tablet

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Esperion Therapeutics Inc:

* ESPERION ANNOUNCES COMMERCIAL AVAILABILITY OF THE NEXLETOL™ (BEMPEDOIC ACID) TABLET AND PLEDGES A CONSCIENTIOUS LAUNCH DURING UNPRECEDENTED MOMENT IN HEALTHCARE

* ESPERION THERAPEUTICS - NEXLETOL IS INDICATED AS ADJUNCT TO DIET AND MAXIMALLY TOLERATED STATIN THERAPY FOR TREATMENT OF ADULTS WITH HEFH OR ASCVD

* ESPERION THERAPEUTICS INC - EFFECT OF NEXLETOL ON CARDIOVASCULAR MORBIDITY AND MORTALITY HAS NOT BEEN DETERMINED Source text for Eikon: Further company coverage:

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