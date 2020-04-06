BRIEF-Esperion Announces European Commission Approval Of Nilemdo Tablet For Treatment Of Hypercholesterolemia And Mixed Dyslipidemia

April 6 (Reuters) - Esperion Therapeutics Inc:
* ESPERION ANNOUNCES EUROPEAN COMMISSION APPROVAL OF NILEMDO™ (BEMPEDOIC ACID) TABLET FOR TREATMENT OF HYPERCHOLESTEROLEMIA AND MIXED DYSLIPIDEMIA
* ESPERION THERAPEUTICS - UNDER TERMS OF AGREEMENT, CO HAS ALREADY RECEIVED A $150 MILLION UPFRONT PAYMENT FOR NILEMDO
* ESPERION THERAPEUTICS INC - UNDER TERMS WILL RECEIVE $150 MILLION MILESTONE UPON FIRST COMMERCIAL SALE IN TERRITORY FOR NILEMDO Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)