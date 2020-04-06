Healthcare
April 6, 2020 / 11:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Esperion Announces European Commission Approval Of Nilemdo Tablet For Treatment Of Hypercholesterolemia And Mixed Dyslipidemia

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Esperion Therapeutics Inc:

* ESPERION ANNOUNCES EUROPEAN COMMISSION APPROVAL OF NILEMDO™ (BEMPEDOIC ACID) TABLET FOR TREATMENT OF HYPERCHOLESTEROLEMIA AND MIXED DYSLIPIDEMIA

* ESPERION THERAPEUTICS - UNDER TERMS OF AGREEMENT, CO HAS ALREADY RECEIVED A $150 MILLION UPFRONT PAYMENT FOR NILEMDO

* ESPERION THERAPEUTICS INC - UNDER TERMS WILL RECEIVE $150 MILLION MILESTONE UPON FIRST COMMERCIAL SALE IN TERRITORY FOR NILEMDO Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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