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March 27, 2018 / 11:43 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Esperion Announces Positive Top-Line Results From Phase 2 Study Of Bempedoic Acid Added-On To A PCSK9 Inhibitor

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Esperion Therapeutics Inc:

* ESPERION ANNOUNCES POSITIVE TOP-LINE RESULTS FROM PHASE 2 STUDY OF BEMPEDOIC ACID ADDED-ON TO A PCSK9 INHIBITOR IN PATIENTS WITH HYPERCHOLESTEROLEMIA

* ESPERION THERAPEUTICS INC - STUDY MET PRIMARY ENDPOINT WITH 30% ADDITIONAL LDL-C LOWERING

* ESPERION THERAPEUTICS INC - BEMPEDOIC ACID ADDED-ON TO A PCSK9 INHIBITOR OBSERVED TO BE SAFE AND WELL-TOLERATED IN THIS STUDY

* ESPERION THERAPEUTICS - TO SUBMIT NDAS TO U.S. FDA FOR BEMPEDOIC ACID, BEMPEDOIC ACID/EZETIMIBE COMBINATION PILL FOR LDL-C-LOWERING INDICATIONS BY Q1 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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