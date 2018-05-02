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May 2, 2018 / 11:50 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Esperion Posts Qtrly Loss Per Share $1.73

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Esperion Therapeutics Inc:

* ESPERION PROVIDES BEMPEDOIC ACID FRANCHISE DEVELOPMENT PROGRAM UPDATES; REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* ESPERION THERAPEUTICS INC - EXPECTS FULL-YEAR 2018 NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES TO BE APPROXIMATELY $135 TO $145 MILLION

* ESPERION THERAPEUTICS - ESTIMATES THAT CURRENT CASH RESOURCES ARE SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS THROUGH Q1 OF 2020

* ESPERION THERAPEUTICS INC - EXPECTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENT SECURITIES TO BE APPROXIMATELY $130 TO $140 MILLION AT DECEMBER 31, 2018

* ESPERION THERAPEUTICS INC QTRLY LOSS PER SHARE $1.73 Source text for Eikon: Further company coverage:

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