BRIEF-Esperion Posts Qtrly Loss Per Share $1.73

May 2 (Reuters) - Esperion Therapeutics Inc:
* ESPERION PROVIDES BEMPEDOIC ACID FRANCHISE DEVELOPMENT PROGRAM UPDATES; REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS
* ESPERION THERAPEUTICS INC - EXPECTS FULL-YEAR 2018 NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES TO BE APPROXIMATELY $135 TO $145 MILLION
* ESPERION THERAPEUTICS - ESTIMATES THAT CURRENT CASH RESOURCES ARE SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS THROUGH Q1 OF 2020
* ESPERION THERAPEUTICS INC - EXPECTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AND INVESTMENT SECURITIES TO BE APPROXIMATELY $130 TO $140 MILLION AT DECEMBER 31, 2018
* ESPERION THERAPEUTICS INC QTRLY LOSS PER SHARE $1.73 Source text for Eikon: Further company coverage: