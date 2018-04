BRIEF-ESPN+ Direct-To-Consumer Subscription Streaming Service Now Available On Roku Devices

April 16 (Reuters) - Roku Inc:

* ESPN+ DIRECT-TO-CONSUMER SUBSCRIPTION STREAMING SERVICE NOW AVAILABLE ON ROKU DEVICES

* ROKU INC - AVAILABILITY OF ESPN+ THROUGH NEW ESPN CHANNEL ON ROKU PLATFORM

* ROKU INC - ESPN+ SUBSCRIPTION STREAMING SERVICE IS AVAILABLE FOR A 7-DAY FREE TRIAL, FOLLOWED BY A SUBSCRIPTION FEE OF $4.99 A MONTH OR $49.99 A YEAR

* ROKU INC - ESPN+ IS AVAILABLE THROUGH ESPN CHANNEL IN ROKU CHANNEL STORE

* ROKU INC - ESPN+ IS ACCESSIBLE TO ANYONE WITH A CURRENT-GENERATION ROKU DEVICE