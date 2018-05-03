BRIEF-Esprit Holdings Initiates Process To Divest Loss-Making Operations In Australia & NZ

May 3 (Reuters) - Esprit Holdings Ltd:
* TO INITIATE PROCESS TO DIVEST LOSS-MAKING OPERATIONS IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
* DIVESTMENT INVOLVES CLOSING DOWN 67 DIRECTLY MANAGED RETAIL STORES, INCLUDING 38 CONCESSION COUNTERS IN DEPARTMENT STORES AND 13 OFF-PRICE OUTLETS
* FOR FY ENDED 30 JUNE 2017, ANZ OPERATIONS CONTRIBUTED HK$297 MILLION TO GROUP’S REVENUE
* ONE-OFF COSTS EXPECTED TO HAVE A NEGATIVE IMPACT ON RESULTS FOR FY ENDING 30 JUNE 2018
* INTENDED DIVESTMENT TO RESULT IN ONE-OFF COSTS BETWEEN HK$150 MILLION TO HK$200 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: