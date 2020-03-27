Healthcare
March 27, 2020 / 3:26 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Esprit Holdings Says Position Of European Companies In Group Has Further Deteriorated Significantly

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Esprit Holdings Ltd:

* ESPRIT HOLDINGS LTD - POSITION OF EUROPEAN COMPANIES IN GROUP HAS FURTHER DETERIORATED SIGNIFICANTLY

* ESPRIT HOLDINGS LTD - LOCK DOWN OF PUBLIC LIFE CONTINUES TO HAVE A MATERIAL ADVERSE IMPACT ON SALES OF GROUP

* ESPRIT HOLDINGS LTD - SIX SUBSIDIARIES OF CO APPLIED FOR INITIATION OF PROTECTIVE SHIELD PROCEEDINGS

* ESPRIT HOLDINGS - APPLIED FOR SUPPORT UNDER FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAMS ANNOUNCED BY VARIOUS AUTHORITIES IN GERMANY AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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