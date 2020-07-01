BRIEF-Esprit Holdings Updates On Protective Shield Proceedings

July 1 (Reuters) - Esprit Holdings Ltd:
* COURT CONSENTS TO OPENING OF INSOLVENCY PROCEEDINGS AS SELF-ADMINISTRATION PROCEEDINGS
* COURT’S CONSENT ALLOWS SUBJECT UNITS TO CONTINUE WITH SELF- ADMINISTRATION PROCESS UNDER SUPERVISION FINAL CUSTODIAN
* SUBJECT UNITS PLAN TO SUBMIT INSOLVENCY PLANS TO COURT TO IMPLEMENT RESTRUCTURING PLAN
* GLOBAL HEADCOUNT REDUCTION PLANNED: EXPECTED TO AFFECT ABOUT 1,200 OF EMPLOYEES GLOBALLY
* A MEETING OF CREDITORS OF THOSE UNITS IS SCHEDULED TO BE HELD ON 19 AUGUST
* INTENDS TO IMPOSE PERMANENT SALARY & BENEFIT REDUCTIONS FOR NON-STORE PERSONNEL
* TARGETS TO CLOSE ABOUT 50 STORES IN GERMANY BY END OF NOVEMBER 2020
* ESTIMATED THAT IMPLEMENTATION OF COST-CUUTING MEASURES WILL TRANSLATE INTO SAVINGS OF IN EXCESS OF HK$ 900 MILLION
* ESPRIT HOLDINGS INTENDS TO FURTHER REDUCE ITS COSTS BY RE-NEGOTIATING CONTRACTS WITH SERVICE PROVIDERS
* ESPRIT HOLDINGS SEES ESTIMATED IMPLEMENTATION OF COST-CUTTING MEASURES TO RESULT IN EXCEPTIONAL ONE-OFF COSTS OF ABOUT HK$ 500 MILLION
* ESPRIT HOLDINGS SEES ONE-OFF COSTS TO HAVE AN IMPACT ON GROUP’S RESULTS FOR FY ENDING 30 JUNE 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)