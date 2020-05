May 26 (Reuters) - S&P Dow Jones Indices:

* S&P DOW JONES INDICES - ESSENT GROUP SET TO JOIN S&P MIDCAP 400; COHERUS BIOSCIENCES, PATTERSON-UTI ENERGY TO JOIN S&P SMALLCAP 600

* S&P DOW JONES INDICES - COHERUS BIOSCIENCES WILL REPLACE OPUS BANK IN S&P SMALLCAP 600

* S&P DOW JONES INDICES - ESSENT GROUP WILL REPLACE PATTERSON-UTI ENERGY IN S&P MIDCAP 400

* S&P DOW JONES INDICES - PATTERSON-UTI ENERGY WILL REPLACE NOBLE CORPORATION IN S&P SMALLCAP 600