BRIEF-Essentra PLC To Cancel FY Dividend

March 27 (Reuters) - Essentra PLC:
* COVID-19 UPDATE
* GROUPWIDE PERFORMANCE NOT MATERIALLY IMPACTED IN FIRST TWO MONTHS BY COVID-19
* UNDERLYING DEMAND IN PACKAGING AND FILTERS CURRENTLY REMAINS ROBUST,
* COMPONENTS SAW SOME WEAKENING IN WEEK COMMENCING 16TH MARCH WITH AN ACCELERATED TREND EXPECTED
* LIQUIDITY POSITION AND CAPITAL STRUCTURE WELL PLACED TO ABSORB AN EXTENDED PERIOD OF UNCERTAINTY
* SOME LIMITED IMPACT ON TRADING FROM COVID-19 IN FIRST TWO MONTHS OF YEAR
* IN VERY RECENT WEEKS, DEMAND IN CHINA HAS RETURNED BACK TO MORE NORMALISED LEVELS.
* IN PACKAGING & FILTERS DIVISIONS, FEEDBACK SUGGESTS THERE IS NOT A SIGNIFICANT RISK TO UNDERLYING MEDIUM TO LONGER TERM DEMAND
* COMPANY HAS NO BANK OR REFINANCING EVENTS UNTIL OCTOBER 2021
* ANTICIPATES INEVITABLE DISRUPTION TO ITS TRADING IN COMING MONTHS
* IT IS TOO EARLY TO CALL OUT FULL EXTENT OF RESULTING IMPACT ON FULL YEAR FINANCIAL PERFORMANCE Source text for Eikon: Further company coverage: