BRIEF-Essity says restructures in Spain, sees costs of around SEK 245 mln

April 5 (Reuters) - Essity AB (publ) :
* SAYS ESSITY IS RESTRUCTURING ITS CONSUMER TISSUE PRODUCTION IN SPAIN
* MEASURES TO BE IMPLEMENTED IN 2018 INCLUDE CLOSURE OF PRODUCTION FACILITY IN LA RIBA
* SAYS RESTRUCTURING COSTS ARE EXPECTED TO AMOUNT TO APPROXIMATELY SEK 245 MLN, OF WHICH APPROXIMATELY SEK 205 MLN WILL BE RECOGNIZED AS AN ITEM AFFECTING COMPARABILITY IN Q2 OF 2018
* MEASURES TO BE IMPLEMENTED IN 2018 INCLUDE CLOSURE OF ONE TISSUE MACHINE AT PRODUCTION FACILITY IN ALLO
* APPROXIMATELY SEK 110 MLN OF RESTRUCTURING COSTS IS EXPECTED TO AFFECT CASH FLOW
* SAYS REMAINING COSTS WILL BE RECOGNIZED AS AN ITEM AFFECTING COMPARABILITY IN Q4 OF 2018
* Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Stockholm newsroom)