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Consumer Goods and Retail
April 5, 2018 / 9:08 AM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Essity says restructures in Spain, sees costs of around SEK 245 mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - Essity AB (publ) :

* SAYS RESTRUCTURES IN SPAIN

* SAYS ‍ESSITY IS RESTRUCTURING ITS CONSUMER TISSUE PRODUCTION IN SPAIN​

* ‍MEASURES TO BE IMPLEMENTED IN 2018 INCLUDE CLOSURE OF PRODUCTION FACILITY IN LA RIBA​

* SAYS ‍RESTRUCTURING COSTS ARE EXPECTED TO AMOUNT TO APPROXIMATELY SEK 245 MLN, OF WHICH APPROXIMATELY SEK 205 MLN WILL BE RECOGNIZED AS AN ITEM AFFECTING COMPARABILITY IN Q2 OF 2018​

* ‍MEASURES TO BE IMPLEMENTED IN 2018 INCLUDE CLOSURE OF ONE TISSUE MACHINE AT PRODUCTION FACILITY IN ALLO​

* ‍APPROXIMATELY SEK 110 MLN OF RESTRUCTURING COSTS IS EXPECTED TO AFFECT CASH FLOW​

* SAYS ‍REMAINING COSTS WILL BE RECOGNIZED AS AN ITEM AFFECTING COMPARABILITY IN Q4 OF 2018​

* Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Stockholm newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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