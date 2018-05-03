FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
May 3, 2018 / 6:56 AM / in 2 hours

BRIEF-Esure Group Says Q1 Gross Written Premiums 221.2 Million Pounds

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - esure Group PLC:

* Q1 GROSS WRITTEN PREMIUMS 221.2 MILLION POUNDS VERSUS 187.4 MILLION POUNDS

* Q1 MOTOR GROSS WRITTEN PREMIUMS 201.4 MILLION POUNDS VERSUS 166.3 MILLION POUNDS

* Q1 IN-FORCE POLICIES 2.426 MILLION VERSUS 2.22 MILLION

* GROUP WILL REMAIN DISCIPLINED IN ITS RATING ACTIONS AS IT TARGETS 3 MILLION IN-FORCE POLICIES BY 2020.

* GROUP REMAINS ON TRACK TO ACHIEVE A COMBINED OPERATING RATIO SIMILAR TO 2017 AND WELL PLACED TO DELIVER PROFITABLE GROWTH IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.