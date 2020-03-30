Healthcare
March 30, 2020 / 1:50 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Eternity Investment Says FY Revenue Hk$198.8 Million

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Eternity Investment Ltd:

* ETERNITY INVESTMENT LTD- FY REVENUE HK$198.8 MILLION VERSUS HK$188 MILLION

* ETERNITY INVESTMENT LTD - FY LOSS FOR YEAR ATTRIBUTABLE HK$209.1 MILLION VERSUS LOSS OF HK$586.1 MILLION

* ETERNITY INVESTMENT- DIRECTORS EXPECT INTEREST INCOME ON LOANS GENERATED FROM GROUP’S MONEY LENDING BUSINESS IN 2020 WILL BE SLIGHTLY LESS THAN 2019

* ETERNITY INVESTMENT LTD- GROUP’S SALE OF JEWELRY PRODUCTS BUSINESS WILL BE INEVITABLY AFFECTED IN 2020 DUE TO SEVERE TRAVEL RESTRICTIONS AMID COVID-19

* ETERNITY INVESTMENT LTD- EXPECT THAT PERFORMANCE OF GROUP’S PROPERTY INVESTMENT BUSINESS IN 2020 WILL BE ALMOST SAME AS 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below