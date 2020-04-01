Healthcare
April 1, 2020 / 11:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ethan Allen Interiors Says Taking A Major Workforce Reduction Through Temporary Layoffs

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Ethan Allen Interiors Inc:

* TAKING A MAJOR WORKFORCE REDUCTION THROUGH TEMPORARY LAYOFFS

* ETHAN ALLEN INTERIORS - WILL CONTINUE TO PAY ITS AFFECTED ASSOCIATES THROUGH APRIL 2, 2020

* ETHAN ALLEN INTERIORS - TEMPORARY CLOSURE OF MOST OF CO’S MANUFACTURING FACILITIES, EFFECTIVE IMMEDIATELY

* TEMPORARY HALT OF SHARE REPURCHASE PROGRAM

* WILL REDUCE SALARIES OF ALL ASSOCIATES MAKING A SALARY OF $80,000 AND UP

* ETHAN ALLEN INTERIORS - CO’S REGULAR QUARTERLY CASH DIVIDEND IS CURRENTLY BEING EVALUATED

* ETHAN ALLEN INTERIORS - BORROWED ADDITIONAL $20 MILLION ON MARCH 30TH, BRINGING CASH AND INVESTMENTS ON HAND TO ABOUT $110 MILLION AS OF MARCH 31, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below