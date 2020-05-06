Healthcare
May 6, 2020 / 1:58 PM / Updated 42 minutes ago

BRIEF-Ethernity Networks Says Co Has Seen Some Recovery In Chinese Markets

1 Min Read

May 6 (Reuters) - Ethernity Networks Ltd:

* ETHERNITY NETWORKS - HAS SEEN SOME RECOVERY IN CHINESE MARKETS IN WHICH COMPANY IS CURRENTLY SIGNIFICANTLY ENGAGED, SPECIFICALLY IN 5G MARKETPLACE

* ETHERNITY NETWORKS - ANTICIPATES CURRENT 5G UPF ENGAGEMENTS WITH CHINESE OEMS WILL LEAD TO A ROLL-OUT OF UP TO 2,000 FPGA SMARTNIC CARDS DURING 2021

* ETHERNITY NETWORKS - LIKELY CO NEEDS TO SEEK ACCESS TO ALTERNATIVE FUNDING IN ORDER TO TRADE TO CURRENT PLAN, MAXIMISE ABILITY TO SECURE CONTRACTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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