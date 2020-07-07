Healthcare
July 7, 2020 / 7:55 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Etihad Airways Plans To Fly To 58 Destinations By August

2 Min Read

July 7 (Reuters) - ETIHAD AIRWAYS:

* TO RESUME WIDER NETWORK OF FLIGHTS AS UAE TRAVEL RESTRICTIONS EASED

* ETIHAD AIRWAYS PLANS TO FLY TO 58 DESTINATIONS WORLDWIDE FROM ITS ABU DHABI HUB

* PLANS TO FLY TO 58 DESTINATIONS BY AUGUST

* AIMS TO OPERATE APPROXIMATELY 45 PER CENT OF PRE-COVID CAPACITY BY AUGUST

* SUBJECT TO THE APPLICABLE GOVERNMENT APPROVALS, ETIHAD’S SUMMER SCHEDULE WILL FEATURE A WIDER NETWORK AND INCREASED FREQUENCIES TO THE FOLLOWING DESTINATIONS FROM, TO, OR VIA ABU DHABI:

* NORTH AMERICA: CHICAGO, NEW YORK JFK, TORONTO, WASHINGTON, D.C.

* EUROPE: AMSTERDAM, ATHENS, BARCELONA, BELGRADE, BRUSSELS, DUBLIN, DUSSELDORF, FRANKFURT, GENEVA, ISTANBUL, LONDON HEATHROW, MADRID, MANCHESTER, MILAN, MOSCOW, MUNICH, PARIS CHARLES DE GAULLE, ROME, ZURICH

* MIDDLE EAST & AFRICA: AMMAN, BAHRAIN, BEIRUT, CAIRO, CASABLANCA, KUWAIT, MUSCAT, RABAT, RIYADH, SEYCHELLES

* ASIA: AHMEDABAD, BAKU, BANGKOK, BENGALURU, CHENNAI, COLOMBO, DELHI, HYDERABAD, ISLAMABAD, JAKARTA, KARACHI, KOCHI, KOLKATA, KOZHIKODE, KUALA LUMPUR, LAHORE, MALE, MANILA, MUMBAI, SEOUL, SINGAPORE, THIRUVANANTHAPURAM, TOKYO

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below