Healthcare
February 19, 2020 / 1:07 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Eton Pharmaceuticals Provides Update On Et-105 Program

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Eton Pharmaceuticals Inc:

* ETON PHARMACEUTICALS PROVIDES UPDATE ON ET-105 PROGRAM

* ETON PHARMACEUTICALS INC - FDA REQUESTED TO MAKE CHANGES TO DOSAGE AND ADMINISTRATION SECTION OF PRODUCT’S PRESCRIBING INFORMATION

* ETON PHARMACEUTICALS - FDA REQUESTED TO MAKE CHANGES TO SIMPLIFY DOSING INFORMATION FOR INTENDED USERS

* ETON PHARMACEUTICALS INC - FDA REQUESTED CO CONDUCT A HUMAN FACTORS VALIDATION STUDY WITH REVISED LABELING

* ETON PHARMACEUTICALS INC - STUDY IS UNLIKELY TO BE COMPLETED BY PRODUCT’S MARCH 17, 2020 PRESCRIPTION DRUG USER FEE ACT DATE

* ETON PHARMACEUTICALS INC - EXPECTS STUDY AND ITS FINAL REPORT TO BE COMPLETED AND SUBMITTED TO FDA IN COMING MONTHS

* ETON PHARMACEUTICALS - NOT AWARE OF ANY OTHER NON-LABELING RELATED DEFICIENCIES OUTSTANDING WITH FDA’S REVIEW, BELIEVES NDA WILL BE APPROVED IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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