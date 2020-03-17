Healthcare
March 17, 2020 / 12:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Eton Pharmaceuticals Reports Positive Study Results For ET-101

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Eton Pharmaceuticals Inc:

* ETON PHARMACEUTICALS REPORTS POSITIVE STUDY RESULTS FOR ET-101 (TOPIRAMATE ORAL SOLUTION)

* ETON PHARMACEUTICALS INC - ANTICIPATES SUBMITTING A NEW DRUG APPLICATION FOR ET-101 IN Q3 OF 2020

* ETON PHARMACEUTICALS INC - STUDY DEMONSTRATED THAT ET-101 IS BIOEQUIVALENT TO COMPARATOR PRODUCT UNDER FASTING CONDITION

* ETON PHARMA - FOOD EFFECT STUDY CONDUCTED ON ET-101 UNDER FED CONDITIONS DEMONSTRATED THAT BIOAVAILABILITY OF PRODUCT IS NOT IMPACTED BY FOOD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below