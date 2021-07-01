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Healthcare

BRIEF-EU Regulator Says Vaccines In EU Protective Against All Coronavirus Variants, Including Delta

By Reuters Staff

1 Min Read

July 1 (Reuters) - European Medicines Agency (EMA) Briefing:

* SEEMS VACCINES APPROVED IN EU ARE PROTECTIVE AGAINST ALL CORONAVIRUS STRAINS CIRCULATING IN EUROPE, INCLUDING DELTA VARIANT

* SAFETY COMMITTEE PRAC IS CONTINUING ITS ASSESSMENT OF REPORTS OF MYOCARDITIS AND PERICARDITIS

* WILL PROCEED WITH EVALUATING CUREVAC CLINICAL DATA FOR COVID-19 VACCINE

* DO NOT CURRENTLY HAVE AN APPLICATION FOR MARKETING AUTHORIZATION OF COVISHIELD

* NO SAFETY CONCERNS FROM DATA WE HAVE SO FAR ON USE OF COVID-19 VACCINES IN PREGNANT WOMEN

* EMA’S MARCO CAVALERI SAYS THERE ARE A NUMBER OF CORONAVIRUS VARIANTS, WE EXPECT MORE TO COME; VACCINE MANUFACTURERS NEED TO ACTIVELY MONITOR

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