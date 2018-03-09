BRIEF-Eurazeo FY NAV Per Share at EUR 78.2, UP +13.5% YOY

March 9 (Reuters) - Eurazeo:
* PROPOSED DIVIDEND OF €1.25 PER SHARE. BONUS SHARE GRANT OF ONE NEW SHARE FOR TWENTY SHARES HELD
* FY CONSOLIDATED NET INCOME EUR 480.1 MILLION VERSUS EYR 588.3 MILLION YEAR AGO
* NAV PER SHARE1: €78.2, UP +13.5% COMPARED TO DECEMBER 31, 2016
* FY ADJUSTED EBIT OF FULLY CONSOLIDATED COMPANIES EUR 378.8 MILLION VERSUS EUR 331.6 MILLION YEAR AGO
* FY CONSOLIDATED REVENUE EUR 3.48 BILLION VERSUS EUR 2.94 BILLION YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)