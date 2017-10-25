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BRIEF-Eurazeo says subsidiary ECIP M S.A. intends to sell 8.5 mln shares of Moncler S.p.A.
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October 25, 2017 / 4:29 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Eurazeo says subsidiary ECIP M S.A. intends to sell 8.5 mln shares of Moncler S.p.A.

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 25 (Reuters) - Eurazeo:

* SUBSIDIARY ECIP M S.A. INTENDS TO SELL 8.5 MILLION SHARES OF MONCLER S.P.A., REPRESENTING ABOUT 3.34 PERCENT OF SHARE CAPITAL OF MONCLER‍​

* SALE WILL BE IMPLEMENTED BY WAY OF ACCELERATED BOOK BUILDING TO INSTITUTIONAL INVESTORS, COMMENCING IMMEDIATELY

* GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IS ACTING AS BOOKRUNNER IN CONNECTION WITH THE PLACEMENT

* LAZARD FRÈRES IS ACTING AS FINANCIAL ADVISOR TO EURAZEO WITHIN THE CONTEXT OF THIS TRANSACTION Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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