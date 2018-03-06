FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
The Trump Effect
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 6, 2018 / 5:38 PM / in 18 hours

BRIEF-Eurazeo Says To Sell Entire Stake In Accor SA

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Accor SA:

* EURAZEO - ANNOUNCES ITS INTENT TO SELL, THROUGH ITS SUBSIDIARY LH 19, ITS ENTIRE STAKE IN ACCOR OF 12,185,303 SHARES REPRESENTING 4.20% OF ACCOR’S SHARE CAPITAL

* EURAZEO - SALE BY WAY OF AN ACCELERATED BOOK BUILDING TO INSTITUTIONAL INVESTORS

* EURAZEO - PLACEMENT STARTS IMMEDIATELY AND WILL BE MANAGED BY GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ACTING AS BOOKRUNNER

* EURAZEO - FOLLOWING COMPLETION OF THE PLACEMENT, EURAZEO WILL CEASE TO HOLD ANY SHARES IN ACCOR EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.