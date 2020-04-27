Healthcare
April 27, 2020 / 4:21 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Eurazeo Sees Delays In 2020 Divestitures

1 Min Read

April 27 (Reuters) - EURAZEO SE:

* ON CORONAVIRUS: PLANNED DIVESTITURES IN 2020 WILL LIKELY BE DELAYED TO BENEFIT FROM MORE FAVORABLE MARKET CONDITIONS

* ON CORONAVIRUS: PERFORMANCE FEES AND CAPITAL GAINS MIGHT BE LIMITED IN 2020

* ON CORONAVIRUS: EXTERNAL MANAGEMENT FEES FROM ASSET MANAGEMENT ACTIVITY WILL AGAIN DEMONSTRATE RESILIENCE IN 2020

* THE GROUP RAISED OVER €250 MILLION IN THE FIRST QUARTER (COMPARED TO AROUND €150 MILLION IN Q1 2019, EXCLUDING EURAZEO CAPITAL IV FUNDRAISING) Source text: bit.ly/2SebNwz Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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