Healthcare
April 14, 2020 / 6:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Eurobio Scientific FY EBITDA Up At 7.0 Million Euros

1 Min Read

April 14 (Reuters) - EUROBIO SCIENTIFIC SA:

* FY REVENUE EUR 59.1 MILLION VERSUS EUR 50.5 MILLION YEAR AGO

* FY EBITDA EUR 7.0 MILLION VERSUS EUR 5.0 MILLION YEAR AGO

* FY NET PROFIT EUR 3.2 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 2.8 MILLION YEAR AGO

* HAS SO FAR RECORDED TOTAL ORDER AMOUNT OF AROUND EUR 14 MILLION FOR ALL TESTS AND EQUIPMENT RELATED TO COVID-19

* COMPANY ANTICIPATES SLOWDOWN IN ITS ACTIVITY WITH REDUCTION IN TURNOVER TO LEVELS SIMILAR TO THOSE USUALLY OBSERVED DURING HOLIDAY PERIODS

* TOTAL NET CASH OF EUR 7.6 MILLION AT 31, DEC. 2019

* TO DATE, INCREASED ACTIVITY LINKED TO COVID-19 HAS MORE THAN COMPENSATED FOR THIS SLOWDOWN: COMPANY NOW EXPECTS SIGNIFICANT INCREASE IN ITS TURNOVER IN FY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below