Healthcare
March 16, 2020 / 7:21 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Eurocommercial Properties Postpones New Div. Policy To Next FY

1 Min Read

March 16 (Reuters) - EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV :

* EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. UPDATE ON CORONAVIRUS IMPACT ON OUR SHOPPING CENTRES & DIVIDEND POLICY

* ON CORONAVIRUS: IMPACTING OUR ABILITY TO COLLECT RENTS ON TIME OR IN FULL BUT DOES NOT WAIVE ANY CONTRACTUAL RENT OR LEASE OBLIGATIONS FROM OUR TENANTS

* IT IS WORTH HIGHLIGHTING THAT ON AVERAGE PAYMENT OF RENTS AND SERVICE CHARGES ACCOUNT FOR LESS THAN TEN PERCENT OF OUR TENANTS TURNOVER

* HAS DECIDED TO TAKE A PRUDENT APPROACH AND DELAY THE IMPLEMENTATION OF ITS NEW DIVIDEND POLICY TO THE NEXT FINANCIAL YEAR

* COMPANY WILL THEREFORE ONLY PAY ONE DIVIDEND FOR THE FINANCIAL YEAR ENDING 30 JUNE 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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