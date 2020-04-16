Healthcare
April 16, 2020 / 5:20 AM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Eurofins Genomics: launches its “SARS-CoV-2 Full-length Genome Sequencing” service

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April 16 (Reuters) - Eurofins Scientific SE:

* EUROFINS GENOMICS LAUNCHES “SARS-COV-2 FULL-LENGTH GENOME SEQUENCING” SERVICE TO SUPPORT RESEARCHERS GLOBALLY IN THEIR FIGHT AGAINST THE COVID-19 PANDEMIC AND OUTBREAK SOURCE TRACING

* SERVICE WILL BE NEW NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) SERVICE ENABLING END-TO-END SURVEILLANCE OF CORONAVIRUS GENOME SEQUENCE AND MUTATIONAL DRIFT.

* NEW SERVICE IS EUROFINS GENOMICS’ LATEST ADDITION TO A WHOLE PRODUCT PORTFOLIO AIMED AT SUPPORTING RESEARCHERS GLOBALLY IN THEIR FIGHT AGAINST COVID-19 PANDEMIC Further company coverage: (Reporting by Sudip Kar-Gupta)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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