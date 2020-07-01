Healthcare
July 1, 2020 / 4:01 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Eurofins Publishes Method For Early Detection Of Asymptomatic SARS-COV-2 Virus Spreaders

1 Min Read

July 1 (Reuters) - Eurofins Scientific SE:

* EUROFINS PUBLISHES METHOD FOR EARLY DETECTION OF ASYMPTOMATIC SARS-COV-2 VIRUS SPREADERS, THAT DOES NOT REQUIRE HUMAN PCR CLINICAL TESTING

* FOLLOWING AN EXTENSIVE STUDY, EUROFINS DEMONSTRATED THAT COVID-19 SENTINEL RT-PCR ENVIRONMENTAL SURFACES TESTS CAN CONTRIBUTE TO DETECTING ASYMPTOMATIC VIRUS SPREADERS

* EUROFINS SENTINEL PROGRAMME RELIES ON TWO MAIN ENVIRONMENTAL TESTING SOLUTIONS: WASTEWATER TESTING AND SURFACE TESTING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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