BRIEF-Eurofins Publishes Method For Early Detection Of Asymptomatic SARS-COV-2 Virus Spreaders

July 1 (Reuters) - Eurofins Scientific SE:
* EUROFINS PUBLISHES METHOD FOR EARLY DETECTION OF ASYMPTOMATIC SARS-COV-2 VIRUS SPREADERS, THAT DOES NOT REQUIRE HUMAN PCR CLINICAL TESTING
* FOLLOWING AN EXTENSIVE STUDY, EUROFINS DEMONSTRATED THAT COVID-19 SENTINEL RT-PCR ENVIRONMENTAL SURFACES TESTS CAN CONTRIBUTE TO DETECTING ASYMPTOMATIC VIRUS SPREADERS
* EUROFINS SENTINEL PROGRAMME RELIES ON TWO MAIN ENVIRONMENTAL TESTING SOLUTIONS: WASTEWATER TESTING AND SURFACE TESTING Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)