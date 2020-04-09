Healthcare
April 9, 2020 / 4:54 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Eurofins Scientific Launches Products For Patients Exposed To COVID-19

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Eurofins Scientific SE:

* EUROFINS TECHNOLOGIES LAUNCHES MULTIPLE NEW PRODUCTS FOR SEROLOGIC DETECTION OF ANTIBODIES IN PATIENTS WHO HAVE BEEN EXPOSED TO COVID-19

* ANNOUNCES THE LAUNCH OF A RANGE OF TESTING KITS FOR SEROLOGY-BASED ANTIBODY DETECTION BY ELISA OF PATIENTS WHO HAVE BEEN EXPOSED TO COVID-19

* VIRACOR EUROFINS RECEIVED FDA EUA FOR RT-PCR SARS-COV-2 VIRUS LDT

* EUROFINS GENOMICS EXPANDS CAPACITY FOR PROBES AND PRIMERS PRODUCTION FOR RT-PCR SARS-COV-2 TEST KITS

* THE FIRST ELISA ASSAYS ARE EXPECTED TO RECEIVE CE-IVD MARK BY 16 APRIL 2020 AND WILL ALSO BE SUBMITTED TO THE U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOR EMERGENCY USE AUTHORISATION

* EUROFINS GENOMICS’ SIX OLIGONUCLEOTIDES PRODUCTION SITES IN THE U.S., EUROPE, INDIA AND JAPAN ARE INCREASING THEIR CAPACITY TO PRODUCE PROBES, PRIMERS AND POSITIVE CONTROLS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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