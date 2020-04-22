Healthcare
April 22, 2020 / 4:50 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-EUROMEDIS Groupe Suspends Revenue Targets For 2020

1 Min Read

April 22 (Reuters) - EUROMEDIS GROUPE SA:

* EUROMEDIS: 2019 AND Q1 2020 RESULTS

* FY CONSOLIDATED REVENUE EUR 77.1 MILLION VERSUS EUR 107.8 MILLION YEAR AGO

* FY EBITDA LOSS EUR 0.04 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 2.3 MILLION YEAR AGO

* FY NET LOSS GROUP SHARE EUR 3.8 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 6.9 MILLION YEAR AGO

* THE SALES TARGETS COMMUNICATED ON 13 FEBRUARY 2020 ARE NO LONGER VALID

* IT IS DIFFICULT TO ASSESS THE IMPACT OF THE HEALTH CRISIS ON 2020 CONSOLIDATED ANNUAL SALES FIGURE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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