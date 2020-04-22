BRIEF-EUROMEDIS Groupe Suspends Revenue Targets For 2020

April 22 (Reuters) - EUROMEDIS GROUPE SA:
* FY CONSOLIDATED REVENUE EUR 77.1 MILLION VERSUS EUR 107.8 MILLION YEAR AGO
* FY EBITDA LOSS EUR 0.04 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 2.3 MILLION YEAR AGO
* FY NET LOSS GROUP SHARE EUR 3.8 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 6.9 MILLION YEAR AGO
* THE SALES TARGETS COMMUNICATED ON 13 FEBRUARY 2020 ARE NO LONGER VALID
* IT IS DIFFICULT TO ASSESS THE IMPACT OF THE HEALTH CRISIS ON 2020 CONSOLIDATED ANNUAL SALES FIGURE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)