FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Financials
January 15, 2018 / 10:50 PM / Updated 19 minutes ago

BRIEF-Euromoney Institutional Investor Confirms That European Commission Is Conducting An Unannounced Inspection At Brussels Office Of Its RISI Business

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Euromoney Institutional Investor Plc:

* EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR - CONFIRMS THAT EUROPEAN COMMISSION IS CONDUCTING AN UNANNOUNCED INSPECTION AT BRUSSELS OFFICE OF ITS RISI BUSINESS

* EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR - EUROPEAN COMMISSION IS INVESTIGATING THE SECTOR OF KRAFT PAPER IN THE EUROPEAN UNION/EUROPEAN ECONOMIC AREA

* EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR - RISI IS COMMITTED TO WORKING FULLY WITH THE EUROPEAN COMMISSION DURING THIS PROCESS Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.