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November 22, 2017 / 7:18 AM / in 2 hours

BRIEF-Euromoney Institutional Investor enters agreement to sell minority stake in Dealogic

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - EUROMONEY INSTITUTIONAL INVESTOR PLC :

* EUROMONEY ENTERS AGREEMENT TO SELL ITS MINORITY STAKE IN DEALOGIC​

* TO ‍SELL ITS MINORITY EQUITY STAKE IN DEALOGIC TO FINANCIAL FIRMS, TO ION INVESTMENT GROUP FOR APPROXIMATELY $135M​

* ‍CONSIDERATION WILL BE RECEIVED IN CASH, COMPLETION OF SALE EXPECTED TO TAKE APPROXIMATELY SIX WEEKS​

* ‍SALE PROCEEDS WILL INITIALLY BE USED TO PAY DOWN DEBT AND OVER TIME WILL PROVIDE EUROMONEY WITH CAPITAL TO INVEST Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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