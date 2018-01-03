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January 3, 2018 / 1:12 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Euronet Worldwide Issues Statement Regarding Termination Of MoneyGram And Ant Financial Merger Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Euronet Worldwide Inc:

* EURONET WORLDWIDE STATEMENT REGARDING THE TERMINATION OF THE MONEYGRAM AND ANT FINANCIAL MERGER AGREEMENT

* BELIEVE THERE IS “COMPELLING COMMERCIAL LOGIC TO A COMBINATION BETWEEN EURONET AND MONEYGRAM​”

* EURONET WORLDWIDE - NO GUARANTEE ANY OFFER WILL BE MADE OR ANY TRANSACTION WILL ULTIMATELY OCCUR​

* EURONET - “‍SIGNIFICANT DEVELOPMENTS” HAVE BEEN DISCLOSED BY MONEYGRAM SINCE CO‘S OFFER; CO HAS NOT CONDUCTED ANY EVALUATION OF BUSINESS IN THAT TIME​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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