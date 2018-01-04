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January 4, 2018 / 5:02 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Euronext Announces Volumes For December 2017

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 4 (Reuters) - EURONEXT NV:

* ‍IN DECEMBER 2017, AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON EURONEXT CASH ORDER BOOK STOOD AT EUR 7,783 MILLION, UP +7.5%

* ‍IN YEAR 2017, AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON EURONEXT CASH ORDER BOOK STOOD AT EUR 7,478 MILLION, UP +6.7%​

* ‍DECEMBER 2017 AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON ETFS WAS EUR 568 MILLION, DOWN -5.6%​

* DEC AVERAGE DAILY VOLUME ON EQUITY INDEX DERIVATIVES REACHED 213,505 CONTRACTS, UP +4.1% COMPARED TO YEAR AGO

* ‍DEC. 2017 AVERAGE DAILY VOLUME ON COMMODITIES DERIVATIVES REACHED 38,024 CONTRACTS, DOWN -1.9%​

* ‍IN 2017, OVERALL AVERAGE DAILY VOLUME ON EURONEXT DERIVATIVES STOOD AT 550,106 CONTRACTS (+12.0% VERSUS 2016)​

* ‍DEC. 17 AVERAGE DAILY VOLUME ON SPOT FOREIGN EXCHANGE MARKET OF FASTMATCH STOOD AT $15,598 MILLION, UP +12.9%​

* DEC AVERAGE DAILY VOLUME ON INDIVIDUAL EQUITY DERIVATIVES REACHED 283,420 CONTRACTS, UP +22.2% VERSUS YEAR AGO

* ‍IN DECEMBER 2017, OVERALL AVERAGE DAILY VOLUME ON DERIVATIVES REACHED 534,949 CONTRACTS, UP +12.3%​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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