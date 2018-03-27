FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 27, 2018 / 5:59 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Euronext Completes Acquisition Of The Irish Stock Exchange

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - EURONEXT NV:

* EURONEXT COMPLETES THE ACQUISITION OF THE IRISH STOCK EXCHANGE

* IRISH STOCK EXCHANGE PLC TODAY JOINS EURONEXT’S FEDERAL MODEL AND WILL OPERATE UNDER BUSINESS NAME EURONEXT DUBLIN

* DEIRDRE SOMERS IS APPOINTED CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF EURONEXT DUBLIN AND IS TO JOIN MANAGING BOARD OF EURONEXT N.V.

* ‍EURONEXT DUBLIN TO BE CONSOLIDATED IN EURONEXT FINANCIALS STARTING 1 APRIL 2018​

* CONFIRMED EUR 6 MILLION OF EXPECTED PRE-TAX RUN-RATE COST SYNERGIES, TO BE FULLY DELIVERED IN 2020‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.