BRIEF-Euronext Completes Acquisition Of The Irish Stock Exchange

March 27 (Reuters) - EURONEXT NV:
* EURONEXT COMPLETES THE ACQUISITION OF THE IRISH STOCK EXCHANGE
* IRISH STOCK EXCHANGE PLC TODAY JOINS EURONEXT’S FEDERAL MODEL AND WILL OPERATE UNDER BUSINESS NAME EURONEXT DUBLIN
* DEIRDRE SOMERS IS APPOINTED CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF EURONEXT DUBLIN AND IS TO JOIN MANAGING BOARD OF EURONEXT N.V.
* EURONEXT DUBLIN TO BE CONSOLIDATED IN EURONEXT FINANCIALS STARTING 1 APRIL 2018
* CONFIRMED EUR 6 MILLION OF EXPECTED PRE-TAX RUN-RATE COST SYNERGIES, TO BE FULLY DELIVERED IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)