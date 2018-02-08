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February 8, 2018 / 6:38 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Euronext Implements A Liquidity Contract With Rothschild Martin Maurel

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Euronext Nv:

* EURONEXT NV - ANNOUNCES IMPLEMENTATION OF A LIQUIDITY CONTRACT WITH ROTHSCHILD MARTIN MAUREL

* EURONEXT NV - REQUESTED IMPLEMENTATION OF A ONE YEAR AND AUTOMATICALLY RENEWABLE LIQUIDITY CONTRACT WITH ROTHSCHILD MARTIN

* EURONEXT NV - CONTRACT WILL ALSO ABIDE BY COMMERCIAL CODE, AND DECISION TAKEN BY AMF ON MARCH 21(ST), 2011

* EURONEXT NV - AS OF 7 FEBRUARY 2018, LIQUIDITY CONTRACT WAS TERMINATED BY COMPANY EURONEXT N.V. WITH EXANE Source text for Eikon: Further company coverage:

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