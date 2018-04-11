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April 11, 2018 / 3:59 PM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Euronext Successfully Launches 500 Million Dollar Bond Issue, Listed On Euronext Dublin

Reuters Staff

1 Min Read

April 11 (Reuters) - EURONEXT NV:

* EURONEXT SUCCESSFULLY LAUNCHES AN INAUGURAL €500 MILLION BOND ISSUE, LISTED ON EURONEXT DUBLIN

* 7-YEAR INAUGURAL BOND ISSUE

* AN ANNUAL COUPON OF 1% AND LISTED ON EURONEXT DUBLIN

* EURONEXT SUCCESSFULLY LAUNCHES AN INAUGURAL €500 MILLION BOND ISSUE, LISTED ON EURONEXT DUBLIN

* ORDER BOOK REACHED AN AMOUNT OF MORE THAN EUR 2.2 BILLION AND WAS MORE THAN 4.4 TIMES OVERSUBSCRIBED

* PROCEEDS OF ISSUE WILL BE USED TO REFINANCE IN WHOLE EXISTING EUR 165M TERM LOAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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