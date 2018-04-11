BRIEF-Euronext Successfully Launches 500 Million Dollar Bond Issue, Listed On Euronext Dublin

April 11 (Reuters) - EURONEXT NV:
* EURONEXT SUCCESSFULLY LAUNCHES AN INAUGURAL €500 MILLION BOND ISSUE, LISTED ON EURONEXT DUBLIN
* 7-YEAR INAUGURAL BOND ISSUE
* EURONEXT SUCCESSFULLY LAUNCHES AN INAUGURAL €500 MILLION BOND ISSUE, LISTED ON EURONEXT DUBLIN
* ORDER BOOK REACHED AN AMOUNT OF MORE THAN EUR 2.2 BILLION AND WAS MORE THAN 4.4 TIMES OVERSUBSCRIBED
* PROCEEDS OF ISSUE WILL BE USED TO REFINANCE IN WHOLE EXISTING EUR 165M TERM LOAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)