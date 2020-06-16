BRIEF-European Glassmakers Commit To Supply For Covid-19 Vaccines

June 16 (Reuters) - Gerresheimer AG:
* LEADING PHARMA PACKAGING COMPANIES COMMIT TO SUPPLY FOR COVID-19 FIGHT
* STEVANATO GROUP, SCHOTT, AND GERRESHEIMER CONFIRM THE READINESS TO SUPPORT FUTURE COVID-19 VACCINE WITH PHARMACEUTICAL CONTAINERS
* COMPANIES WILL MAKE EVERY EFFORT TO SUPPORT THE PHARMA INDUSTRY’S PRIORITIES FOR OVERALL MEDICATION SUPPLY IN ADDITION TO COVID-19 DRUGS
* FULLY PREPARED TO SUPPORT DEMAND FOR POTENTIAL COVID-19 VACCINES WITH VIALS, SYRINGES PRODUCED IN U.S., MEXICO, EUROPE, ASIA Source text: bit.ly/3fxyWU7 Further company coverage: (Berlin Speed Desk)