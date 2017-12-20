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#Market News
December 20, 2017 / 1:55 PM / Updated an hour ago

BRIEF-European Investment Bank And Materialise To Sign Finance Contract To Support Ongoing R&D Programs

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Materialise Nv:

* EUROPEAN INVESTMENT BANK AND MATERIALISE TO SIGN FINANCE CONTRACT TO SUPPORT ONGOING RESEARCH AND DEVELOPMENT PROGRAMS

* MATERIALISE - CONTRACT PROVIDES CREDIT OF UP TO EUR 35 MILLION DRAWABLE IN TWO TRANCHES

* MATERIALISE - DURATION OF LOAN WILL BE BETWEEN SIX TO EIGHT YEARS STARTING FROM DISBURSEMENT OF RESPECTIVE TRANCHES

* MATERIALISE -EUROPEAN INVESTMENT BANK AND CO ENTERED INTO FINANCE CONTRACT TO SUPPORT CO‘S ONGOING RESEARCH&DEVELOPMENT PROGRAMS FROM 2017 TO 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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