March 28 (Reuters) - Biomarin Pharmaceutical Inc:

* EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA) ACCEPTS BIOMARIN’S MARKETING APPLICATION FOR PEGVALIASE MAA FOR TREATMENT OF PHENYLKETONURIA (PKU)

* BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC - FDA PDUFA ACTION DATE FOR PEGVALIASE IS MAY 25, 2018