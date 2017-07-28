BRIEF-Eutelsat FY EBITDA down at EUR 1.13 bln

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July 28 (Reuters) - EUTELSAT
* FY REVENUE EUR 1.48 BILLION VERSUS EUR 1.53 BILLION YEAR AGO
* FY EBITDA EUR 1.13 BILLION VERSUS EUR 1.16 BILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 351.8 MILLION VERSUS EUR 348.5 MILLION YEAR AGO
* BACKLOG AT END FY EUR 5.2 BILLION VERSUS EUR 5.6 BILLION YEAR AGO
* REVENUE SHOULD BE ROUGHLY STABLE IN 2017-18 AT CONSTANT CURRENCIES AND SCOPE; EXPECTS TO RETURN TO SLIGHT GROWTH FROM 2018-19
* EBITDA MARGIN AT CONSTANT CURRENCIES EXPECTED TO BE OVER 76 PERCENT FOR 2017-18; THEN EXPECTED OVER 77 PERCENT FROM 2018-19 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)