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March 14, 2018 / 10:38 AM / in 13 hours

BRIEF-EV Energy Partners ‍Entered Restructuring Support Agreement​

Reuters Staff

2 Min Read

March 14 (Reuters) - Ev Energy Partners Lp:

* EV ENERGY PARTNERS LP - CO, UNITS ‍ENTERED RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT​ ON MARCH 13

* EV ENERGY - ‍RSA CONTEMPLATES RESTRUCTURING OF DEBTORS PURSUANT TO JOINT PRE-PACKAGED PLAN OF REORGANIZATION

* EV ENERGY PARTNERS LP - ‍RSA CONTEMPLATES DEBTORS WILL FILE PETITIONS FOR VOLUNTARY RELIEF UNDER CHAPTER 11 ON OR BEFORE APRIL 8

* EV ENERGY PARTNERS LP - ‍NEITHER OF ENERVEST NOR ENERVEST OPERATING IS SEEKING CHAPTER 11 BANKRUPTCY RELIEF​

* EV ENERGY PARTNERS LP - CO, UNITS WILL COMMENCE SOLICITATION OF VOTES ON PLAN NO LATER THAN MARCH 16, 2018​

* EV ENERGY - ‍RSA PROVIDES FOR CERTAIN MILESTONES REQUIRING DEBTORS TO COMPLETE RESTRUCTURING ON/BEFORE JUNE 22

* EV ENERGY - ENTERED INTO EXTENSION TO OMNIBUS AGREEMENT DATED SEPT 29, 2006 BETWEEN ENERVEST, EV MANAGEMENT LLC, EV ENERGY GP, LP, EVEP & EV PROPERTIES, L.P.​

* EV ENERGY PARTNERS LP - ‍UNDER OMNIBUS AGREEMENT EXTENSION, FEE OF $1,433,333.33 PER MONTH WILL BE PAYABLE TO ENERVEST FROM JAN 1 TO DEC 31​ Source text: (bit.ly/2DoToTC) Further company coverage:

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