Healthcare
March 2, 2020 / 12:33 PM / a few seconds ago

BRIEF-Evelo Biosciences Announces Biomarker Data On EDP1815

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Evelo Biosciences Inc:

* EVELO BIOSCIENCES ANNOUNCES BIOMARKER DATA SHOWING EDP1815 IS AN ORALLY DELIVERED DUAL CYTOKINE INHIBITOR FOR INFLAMMATORY DISEASES

* EVELO BIOSCIENCES - INTERIM DATA IN ONGOING PHASE 1B CLINICAL TRIAL SHOWED MARKED ACTIVITY ON MULTIPLE INDIVIDUAL SYSTEMIC MARKERS OF INFLAMMATION

* EVELO BIOSCIENCES - PLANS TO STUDY EDP1815 IN RANGE OF INFLAMMATORY DISEASES POST DATA FROM PLANNED PHASE 2 TRIAL IN PSORIASIS, EXPECTED IN LATE 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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