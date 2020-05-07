Healthcare
May 7, 2020 / 1:25 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Evelo Biosciences Says Submitted IND For Study Of EDP1815 In COVID-19 Patients

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Evelo Biosciences Inc:

* EVELO BIOSCIENCES, RUTGERS UNIVERSITY, AND ROBERT WOOD JOHNSON UNIVERSITY HOSPITAL ANNOUNCE SUBMISSION OF IND FOR A PHASE 2 STUDY OF EDP1815 IN COVID-19 PATIENTS

* EVELO BIOSCIENCES INC - EDP1815 HAS DEMONSTRATED FAVORABLE TOLERABILITY AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY IN A PRIOR CLINICAL TRIAL

* EVELO BIOSCIENCES INC - STUDY DATA EXPECTED DURING 2H 2020

* EVELO BIOSCIENCES INC - EARLY INTERVENTION OF TREATMENT IN HOSPITALIZED PATIENTS COULD HELP PREVENT PROGRESSION OF DISEASE Source text for Eikon: Further company coverage:

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