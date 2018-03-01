BRIEF-Everbridge Inc To Acquire All Issued Share Capital Of Unified Messaging Systems ASA

March 1 (Reuters) - Everbridge Inc:
* EVERBRIDGE COMMENCES A RECOMMENDED CASH OFFER TO ACQUIRE THE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF UNIFIED MESSAGING SYSTEMS ASA
* EVERBRIDGE INC - OFFER VALUES TOTAL SHARE CAPITAL OF UMS AT APPROXIMATELY NOK 268 MILLION
* EVERBRIDGE INC - BOARD OF DIRECTORS OF UMS HAS RECOMMENDED THAT SHAREHOLDERS ACCEPT OFFER
* EVERBRIDGE INC - OFFER PERIOD STARTS ON 2 MARCH 2018 AND EXPIRES ON 16 MARCH 2018
* EVERBRIDGE INC - CO INTENDS TO MAKE COMPULSORY ACQUISITION OF REMAINING SHARES IN UMS UPON ACQUIRING NOT LESS THAN 90% OF SHARES IN UMS UNDER OFFER
* EVERBRIDGE INC - OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITIONS OR REGULATORY APPROVALS
* EVERBRIDGE INC - COMMENCEMENT OF VOLUNTARY CASH OFFER TO ACQUIRE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF UNIFIED MESSAGING SYSTEMS FOR NOK 1.37 PER SHARE
* EVERBRIDGE INC - EVERBRIDGE HAS OBTAINED PRE-ACCEPTANCES REPRESENTING APPROXIMATELY 68.2% OF UMS’ ISSUED SHARE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: