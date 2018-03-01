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Market News
March 1, 2018 / 9:27 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Everbridge Inc To Acquire All Issued Share Capital Of Unified Messaging Systems ASA

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Everbridge Inc:

* EVERBRIDGE COMMENCES A RECOMMENDED CASH OFFER TO ACQUIRE THE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF UNIFIED MESSAGING SYSTEMS ASA

* EVERBRIDGE INC - ‍OFFER VALUES TOTAL SHARE CAPITAL OF UMS AT APPROXIMATELY NOK 268 MILLION​

* EVERBRIDGE INC - ‍BOARD OF DIRECTORS OF UMS HAS RECOMMENDED THAT SHAREHOLDERS ACCEPT OFFER​

* EVERBRIDGE INC - ‍OFFER PERIOD STARTS ON 2 MARCH 2018 AND EXPIRES ON 16 MARCH 2018​

* EVERBRIDGE INC - CO INTENDS TO MAKE COMPULSORY ACQUISITION OF REMAINING SHARES IN UMS UPON ACQUIRING NOT LESS THAN 90% OF SHARES IN UMS UNDER OFFER​

* EVERBRIDGE INC - ‍OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITIONS OR REGULATORY APPROVALS​

* EVERBRIDGE INC - ‍COMMENCEMENT OF VOLUNTARY CASH OFFER TO ACQUIRE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF UNIFIED MESSAGING SYSTEMS FOR NOK 1.37 PER SHARE​

* EVERBRIDGE INC - ‍EVERBRIDGE HAS OBTAINED PRE-ACCEPTANCES REPRESENTING APPROXIMATELY 68.2% OF UMS’ ISSUED SHARE CAPITAL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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