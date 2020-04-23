Healthcare
April 23, 2020 / 9:42 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Everest Re Group Announces Estimated First Quarter 2020 Impact From The Covid-19 Pandemic

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Everest Re Group Ltd:

* EVEREST RE GROUP ANNOUNCES ESTIMATED FIRST QUARTER 2020 IMPACT FROM THE COVID-19 PANDEMIC

* EVEREST RE GROUP LTD - FOR Q1 OF 2020, EVEREST EXPECTS COMBINED RATIO BELOW 100% FOR CONSOLIDATED REINSURANCE AND INSURANCE OPERATIONS

* EVEREST RE GROUP LTD - PROVISION FOR AN ESTIMATE OF $150 MILLION IN PRE-TAX NET FIRST PARTY LOSSES FOR EXPECTED CLAIMS RELATED TO PANDEMIC FOR Q1 OF 2020

* EVEREST RE GROUP LTD - EXPECTS NET INVESTMENT INCOME OF $148 MILLION FOR Q1 OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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