BRIEF-Everspin Technologies Q4 Loss Per Share $0.35

March 15 (Reuters) - Everspin Technologies Inc:
* EVERSPIN REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.36 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 REVENUE $10.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $10.1 MILLION
* SEES Q1 2018 NET LOSS PER SHARE IS EXPECTED TO RANGE BETWEEN A LOSS OF $0.45 AND LOSS OF $0.41 PER SHARE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.36, REVENUE VIEW $10.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)