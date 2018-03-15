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March 15, 2018 / 8:12 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Everspin Technologies Q4 Loss Per Share $0.35

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Everspin Technologies Inc:

* EVERSPIN REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.35

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.36 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q1 2018 REVENUE $9.4 MILLION TO $9.8 MILLION

* Q4 REVENUE $10.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $10.1 MILLION

* SEES Q1 2018 ‍NET LOSS PER SHARE IS EXPECTED TO RANGE BETWEEN A LOSS OF $0.45 AND LOSS OF $0.41 PER SHARE​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.36, REVENUE VIEW $10.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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