FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 20, 2018 / 10:44 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Evine Live Inc Enters Into A Cooperation Agreement With Clinton Group

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Evine Live Inc:

* EVINE LIVE INC SAYS ON MARCH 19, CO ENTERED INTO A COOPERATION AGREEMENT WITH CLINTON GROUP INC - SEC FILING

* ‍PURSUANT TO AGREEMENT WITH CLINTON GROUP, WITHIN 3 BUSINESS DAYS OF EXECUTION OF AGREEMENT, CO WILL APPOINT ALEX SPIRO TO BOARD

* AGREED TO NOMINATE ALEX SPIRO FOR RE-ELECTION AT 2018 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS ALONGSIDE OTHER CONTINUING MEMBERS OF BOARD​

* CLINTON GROUP AGREED TO NOT BRING ANY NOMINATIONS, BUSINESS, OR PROPOSALS BEFORE OR AT 2018 ANNUAL MEETING Source text for Eikon: (bit.ly/2FNAufl) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.