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March 14, 2018 / 10:18 AM / in 13 hours

BRIEF-Evine Live Reports Q4 Earnings Per Share Of $0.10

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Evine Live Inc:

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.10

* Q4 SALES $192.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $202.6 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.10 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍FOR FY18, EXPECT NORMALIZED SALES GROWTH IN 2% TO 5% RANGE ON A 52-WEEK OVER 52-WEEK BASIS​

* SAYS EXPECTS FY 2018 ADJUSTED EBITDA TO BE IN RANGE OF $19 TO $21 MILLION

* ‍FOR FY18, EXPECT ADJUSTED EBITDA TO BE IN $19 TO $21 MILLION RANGE, WHICH WOULD BE GROWTH OF 5% TO 17% YEAR-OVER-YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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